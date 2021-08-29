距離下屆百里侯選舉只剩1年，民進黨台中市長人選未定，外界盛傳是因現任市長盧秀燕民調高，綠營評估檯面上合適人選，民調卻都比不上盧。對此，立法院副院長蔡其昌表示，民調起起伏伏、變化很大，台中市就是個五五波的地方，現在每天做好服務，就是政治本質上最重要的事。

蔡其昌上午參加教師職業工會舉辦的台中市SUPER教師獎頒獎活動，他受訪時表示，民進黨在台中市還未推派人選，但目前檯面上的人選每個都很好。台中市民期待的、是能為大家爭取最多福利與建設的人選，而民進黨最近被討論的人選都具有相當知名度、也都認真在做事情，不論最後推誰出來，他都有信心。

對於自己是否宣布參選？蔡其昌強調，他身為副院長，每天做的事情就是幫台中市解決問題，宣布與否不太重要，重點在於市民是否認同、是不是可以幫民眾解決問題；如果不會做事、任何事都虛晃兩招，就算2年前宣布也沒有意義。

而針對外界指盧秀燕擁有高民調，蔡其昌認為，民調是參考、也是鞭策的指標，但台中市民調基本上都是起起伏伏，民調不是當選的保證，像過去很多高民調者最後也落榜，蔡英文總統在本屆地方首長選舉後民調也很低，但她在短短10個月內逆轉、還成為台灣歷任總統中得票率最高的。

蔡其昌強調，尊重也會參考坊間的民調，但台中市就是個搖擺城市，選民結構中沒有特定的偏藍或偏綠，純粹看每個政治人物的表現，市長會不會做事、能不能解決問題及是否有包容力，是台中市民挑選市長的重要條件。