國民黨黨主席選舉朱立倫請益之旅29日澎湖行，朱立倫大聲疾呼無私無我、團結國民黨最重要，一切以贏回執政是最高榮耀。
一下飛機立即走訪澎湖縣長賴峰偉及議長劉陳昭玲、副議長陳雙全，感謝老朋友們給予最大鼓勵；朱立倫表示，尤其明年縣市長、議員、鄉鎮市長、代表、村里長選舉，國民黨一定要大勝。
黨員請益座談會邀集澎湖青工會、澎湖婦女會、新住民團體、八百壯士捍衛中華協會等50多人與會，朱立倫一現身獲得熱烈歡呼聲。
朱立倫表示，澎湖充滿了熱情，這是對他最大的鼓勵；這些年看著民進黨爛政府欺侮老百姓，國民黨要更強大更團結，整合力量代表民意對抗，台灣人民對國民黨寄以厚望。
朱立倫強調，國民黨正藍軍是遵奉國父孫中山創建中華民國的正藍，保衛台灣、建設台灣、最愛台灣的正藍，堅持民主自由的正藍，國民黨要向上提升，越來越好越來越強。
朱立倫振臂高呼，無私無我、團結國民黨最重要，一切以贏回政權是最高榮耀，明年年底選舉國民黨一定要贏，他有信心帶領國民黨打贏選戰，同時2024年重返執政。
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