台灣「第一名媛」孫芸芸以凍齡美貌著稱，事實上已經42歲，且還是2個孩子的媽，而她的美麗基因「後繼有人」，大女兒廖思惟(Trinity)日前終於亮相，母女美貌引發話題，且廖思惟也跟媽媽一樣，平時喜歡透過社群分享生活，昨(8/28)分享了幫閨密慶生的照片，穿著短版洋裝大露長腿，被讚美得出塵。

孫芸芸出身富貴之家，爸爸是台灣大哥大創辦人孫道存，她還有一雙弟妹，妹妹孫瑩瑩也熱愛時尚，跟兩姊妹同為台灣社交圈名媛，而美人孫芸芸很早就結婚，21歲時嫁給三僑實業董事長廖偉志之子廖鎮漢，婚後給老公添了一個「好」字，雖孫芸芸身為微風董娘兼第一名媛，經常接代言、拍雜誌，曝光度極高，但夫妻倆對孩子們的隱私非常保護，直到去年愛女廖思惟滿20歲，才被媽媽帶著出席微風集團尾牙，美貌讓眾人為之驚艷，母女倆站在一起猶如姊妹般，美人基因超強大。

目前在澳洲讀大學的廖思惟，去年因為全球爆發疫情，因此她為安全暫時回來台灣，如今疫情稍微緩和，近日已經飛回澳洲重啟學校生活，即使人不在台灣，廖思惟仍經常透過IG，分享自己的留學生生活。

昨天她替好姊妹慶生，在IG貼出一系列美照，廖思惟穿著純白公主袖短版小洋裝，裙長僅膝上10公分，即使她僅穿著繫帶低跟涼鞋，一雙纖細逆天長腿仍是超吸睛，加上微露胸口肌膚與長長的頭髮，被讚仙氣破表，「哇！真的又瘦又美」、「氣質這塊，妹妹拿捏得死死的」、「氣質兼具美貌」，宛若仙女下凡。