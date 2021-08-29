中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將召開疫情記者會。（本報資料照）

連三天加零沒了，本土今天暴增13例確診全在雙北，分別為新北市11例、台北市2例，境外移入新增10例、死亡1例。其中新北有10例是同住家人，知道感染源，為案16072櫃姐傳染給9名家人，其他4例感染源頭不明。指揮中心指揮官陳時中說，該10人家庭群聚因為居住上擁擠，整個家庭都有，只有一名小孩沒有感染，確診年紀為2歲到50歲的都有。

圖為新北板橋大遠百櫃姐確診，傳染給同住的9名家人，一家有10人確診，只有一個小孩沒染疫。(指揮中心提供)

圖為8月初美國返台的台北年輕人今天確診，已匡列26人，21人已採檢無陽性個案，5人待採檢。(指揮中心提供)

陳時中說，針對今天公布的這起家庭群聚，親密家人共餐機會遠大於在外用餐，這起是典型的群聚事件，隨時都需要注意。另外，小朋友若感染，未來開學影響學校的部分也比較多，但不會加嚴學校的管理，到學校上課，以及老師授課都一樣要把口罩帶好，既有防疫措施要落實。

中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增23例COVID-19確定病例，分別為13例本土及10例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

今天本土新增13例，其中新北的9人為家庭群聚感染。(指揮中心提供)

指揮中心表示，今日新增之13例本土病例(其中9例為居家隔離期間陽性者)，為6例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，發病日介於今(2021)年8月16日至8月28日，個案分布為新北市11例、臺北市2例；其中9例為已知感染源、4例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案16067)，為菲律賓籍60多歲男性，8月26日出現發燒症狀，8月27日入境我國後即送醫採檢確診，並於同日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月27日累計公布14755位確診個案中，已有13673人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.7%。

指揮中心表示，今日新增10例境外移入個案，為7例男性、3例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自中國(案16071)、柬埔寨(案16074、16075)、美國(案16076)、緬甸(案16088、16089、16090、16091)、巴基斯坦(案16092)及越南(案16093)入境，入境日介於8月15日至8月28日。

指揮中心統計，截至目前國內累計2637402例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2619709例排除)，其中15983例確診，分別為1408例境外移入，14522例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計834例COVID-19死亡病例，其中825例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另9例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。