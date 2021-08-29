立委傅崐萁昨（28）日於花蓮參加「台鐵安全改革說明會」，除要求台鐵應拿出改革的決心與態度，重視相關安全改善工程及管理制度外，現場更承諾罹難者家屬，將在交通委員會提出質詢，以協助家屬爭取完善的慰問及反映相關意見陳情。

傅崐萁表示，台鐵的改革總是千篇一律、老生常談，蘇貞昌院長也每次都說台鐵要改革、安全要改善，2006年蘇揆曾指示成立台鐵改革小組，更由時任副院長的蔡英文總統擔任召集人，但不論是2006年、還是2019年，在他任內卻一項都沒改！從2018年普悠瑪事件到今年的太魯閣號事故，悲劇一再發生，就是看不見台鐵的改革決心與實際作為。他舉例，行政院自107年為因應普悠瑪重大傷亡車禍事件，推動「台鐵安全改善計劃」，並承諾要在全台25處高風險路段建置自動化監視預警系統，於109年底完工，卻因為行政院及交通部門的廢弛職務而延宕至今。

傅崐萁更痛批台鐵，太魯閣號事件就是一場「人禍」才造成的重大「人命」車禍！根據運安會的事實調查報告中指出，交通部及稽核單位多次查核出該地工程缺失，未設立安全護欄、未做好工地、人員工安管理，更曾發生2次混凝土預拌車打滑陷入邊坡事件，但都未有警覺、未落實改善。而現在竟還不能痛定思痛，馬上建立安全機制，還要拖延到111年底才能完成，試問這段期間乘客的生命安全誰來保障？此外，108年至110年間台鐵的「安全改善工程標案」竟有60%以上流標或廢標，顯示台鐵的基本管理嚴重失能。

最後，他要求台鐵應記取多次的慘痛代價，進行有效的改革，不要讓改革只是淪為空談，傅崐萁更在場承諾罹難者家屬，將在交通委員提出嚴厲的質詢，協助家屬爭取完善的慰問及反映相關意見，為無辜罹難的生命請命，避免同樣的悲劇再度發生