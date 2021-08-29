大陸官方祭出房企融資「三道紅線」政策試點，從去年9月1日起已接近1年。貝殼研究院8月初發佈報告顯示，2020年100家上市房企中40家相較2019年成功實現降檔，降檔率達到40％，其中10家房企下降2檔、1家房企下降3檔、零踩線的房企數量從2019年的17家躍升至2020年的29家。由此可見，2020年房企財務表現中降檔、「變綠」成為房地產行業的主旋律。

但值得注意的是，2020年財報截止日距政策試點只有短短4個月的時間，在短期內少數房企債務快速瘦身也引來業內擔憂。另據《證券時報》引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，從表面上看，房企確實積極降低負債，這是好的一面。但是這一年中也出現各類應對政策的做法，導致出現明股實債等操作，類似方面也需要注意。

所謂「三道紅線」政策主要涉及三個指標，包括要求房企剔除預收款後的資產負債率需大於70％、淨負債率大於100％、現金短債比小於1倍。根據踩到紅線的數量，大陸監管部門將房企分成4檔管理，每降低一檔，有息負債規模增速上限增加5％，即使是處於綠檔位置的房企，有息負債年增幅也不得超過15％。