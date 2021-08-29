備胎突然脫落「飛撲」對向車道一對共乘機車的情侶檔。(摘自臉書爆怨公社)

備胎突然脫落「飛撲」對向車道一對共乘機車的情侶檔。(摘自臉書爆怨公社)

小貨車備胎架已腐蝕，可能是造成備胎脫落的原因。(民眾提供／曹婷婷台南傳真)

台南市永康區仁愛街昨天發生一輛小貨車行駛途中，貨車底盤備胎突然脫落「飛撲」對向車道一對共乘機車的情侶檔，輪胎襲擊機車前擋、當場掉落，機車雖失控偏移倒地，但22歲張姓騎士身手俐落，車子倒地後，2人手腳僅輕微擦挫傷，沒有大礙。

機車遭備胎襲擊的這段影片，被民眾上傳到臉書「爆怨公社」後，引起網友熱議，但反應都歪樓，紛紛大讚機車情侶檔「功夫了得」、「完美落地」、「身手真好」。

永康警分局指出，駕駛小貨車的39歲江姓男子昨天下午1點53分沿仁愛街由北往南直行，車子備胎不慎掉落，波及駕駛重機車的張姓男子，張男跟女友手腳輕微擦挫傷，自行就醫。

警方接獲報案抵達現場，江男也回到現場，酒測值0，警方初步檢視，該小貨車備胎架已腐蝕，可能是造成備胎脫落的原因。

警方呼籲，汽車載運貨物應加固穩妥，避免車輛行進中鬆脫，而造成其他用路人危害，違反者將依道路交通管理處罰條例第30條第一項第七款，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。