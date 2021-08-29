南投文化局舉行「藝起同樂-南投縣110年度表演藝術巡迴」，昨日到集集鎮武昌宮，由李靜芳歌仔戲團出演《宿世情緣》，演繹人蛇恩情的前世今生與愛情故事，帶來精緻歌仔戲為疫情解悶，讓在地鄉親為之驚艷，直喊「安可」，文化局表示，持續以地方特色藝術文化，推動南投觀光。

集集鎮長陳紀衡表示，感謝南投文化局規畫表演藝術巡演，在疫情艱難之下，提供民眾優質演出內容，撫慰人心，也提升鎮民更親近傳統戲曲藝術，享有均衡的文化薰陶。

《宿世情緣》改編自白蛇傳，由出身於草屯鎮的李靜芳老師集編、導、演於一身，故事劇情文武並重，其中〈收蛇離洞〉、〈盜仙草〉經典橋段，展現演員俐落矯捷的身手功底，同時透過細膩優美的唱念作表，以展現歌仔戲旦角藝術的精華之美，且看一段亙古傳唱的精彩戲文，人蛇恩情的前世今生，傳奇經典風華再現。

李靜芳歌仔戲團團長李靜芳說，這次巡演以傳統歌仔戲，並融入南投在地文化特色，像是草鞋墩、麻糬、財神爺廟等；疫情期間大家大多宅在家，帶來精彩、精緻歌仔戲藝術，為鄉親們解悶。

連續7年，獲南投縣傑出演藝團隊的李靜芳歌仔戲團，致力於傳唱這塊土地的傳統曲調，盼用傳統戲曲推動南投觀光，回饋鄉親；李靜芳說，台下觀眾不僅看戲，更與台上的演員融為一體，跟著台上感人的劇情哭，跟著台上詼諧逗趣的表演笑，沉浸享受南投精緻歌仔戲藝術表演文化。