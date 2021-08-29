女毒梟販售「自然系煙油」5人汽車旅館交易遭逮

北市萬華警分局本月25日在北投一間汽車旅館內，查獲25歲的劉姓女子組成的4男1女販毒集團，透過網路聯絡買家，以「自然系電子煙」作為廣告詞，影射煙油含有大麻，雙方正要交易，遭埋伏警方當場查獲，並在屋內起出不同口味的電子煙煙彈、K他命、改造手槍等，訊後依法移送士林地檢署複訊。

警方表示，劉女負責聯繫買家，並找來另外4名男子負責把風、帶槍護衛，25日在汽車旅館房間內等候買家上門，警方一路跟蹤，待時機成熟，將5名販毒男女一舉成擒，並起出94支標示「COOKIES」「CUREpen」「SKYWALKER」「DREAM」「SHERBET」煙彈，劉女等人聲稱有加入精油產生不同味道，以供買毒者選擇。

劉等人為避免遭買家「黑吃黑」，刻意由女子接洽，談定後雙方約在汽車旅館，劉女等人分工，派人埋伏，甚至將槍枝上膛全程在旁護衛，不料，整個過程都遭警方監控，直接登門逮人。

警方在現場查獲大麻煙彈外，還有K他命23包、改造手槍、子彈11枚，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪，移送檢方後續偵辦。

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