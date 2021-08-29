大陸國家網信辦27日發布《互聯網資訊服務演算法推薦管理規定（徵求意見稿）》公開徵求意見，專家分析幾乎所有依靠演演算法提供服務作為商業模式的互聯網公司，包含阿里巴巴、京東、美團、拚多多、滴滴等都在監管範圍內，同時許多被詬病的平台操縱流量造假、操縱榜單控制熱搜與大數據殺熟等問題都有望獲得抑制。

另一關鍵在於，該《徵求意見稿》還要求平台必須向用戶提供便捷的關閉演算法推薦服務選項，同時用戶可修改、刪除演算法推薦服務的使用者標籤。中國政法大學智慧財產權研究中心特約研究員趙占領指出，這對整個行業影響較大，也就是說，在演算法推薦方面將不能完全由企業來決定，使用者可根據自己需要選擇相關標籤，避免企業持續推送相關資訊。

事實上，當前眾多大陸互聯網平台上，均難以關閉演算法推薦的內容，其中便包括微信朋友圈廣告。此前《21世紀經濟報導》也曾報導指出，通過微信設置功能，經過至少14個步驟，可關閉為期6個月的個性化定制廣告。但最終用戶其實仍會接收到普遍投放的廣告。