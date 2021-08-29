觀察2021年上半年，大陸網路應用和服務中，網上外賣、線上辦公、線上醫療使用者規模增長顯著，凸顯直播、短影音等應用熱度持續，但反觀線上教育、網路遊戲使用者規模萎縮。截至今年6月，大陸線上教育使用者規模達3.25億，較2020年12月減少1678萬，占網民整體的32.1％，同時校外培訓機構管理進一步規範，讓大型企業加速向成人教育、智慧硬體領域滲透。

但由於疫情等影響，據27日發佈的第48次《中國互聯網路發展狀況統計報告》，截至2021年6月，大陸網上外賣使用者規模達4.69億，較2020年12月增長4976萬，在各類調查應用中增速最為明顯。

同樣也是受到疫情因素，根據中新網報導，截至今年6月，大陸線上辦公使用者規模達3.81億，較2020年12月增長3506萬，占整體網民37.7％。報告指出，隨著企業數位化轉型不斷推進，以線上辦公為代表的靈活工作模式將持續創新發展。