國內疫情趨緩，血液需求也逐漸回穩，但血液基金會表示，5月20日因位疫情，全台用血量掉到原本的3至4成，一度掉至每周3萬2千袋，衛福部長陳時中今天也幫忙催出熱血青年，因憂心隨著日前醫院降載即將恢復，手術都要重啟，呼籲民眾踴躍捐血。

疫情逐漸趨緩，血液基金會統計台北地區的血液庫存已回穩，平均血液庫存量有7.7天，當中A型6.4天、B型8.8天、O型8.3天、AB型也有8.4天。而日前大缺血的台南、高雄地區，平均血液庫存也回到8.3日、8.7日，均回到7日的安全血液庫存量。

血液基金會今天(8／29)舉辦「捐血最樂」記者會，邀請中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中共同呼籲大家踴躍捐血。

不過血液基金會表示，血液庫存雖然回穩，但5月20日後，因位疫情，全台用血量掉到原本的3至4成，一度掉至每周3萬2千袋，但最近隨著各大醫院的手術重啟，目前每周用血量已達4萬8千袋，籲民眾踴躍捐血。

衛福部長陳時中也表示，疫情期間捐血的人變少，但隨著疫情趨緩，醫院降載現在都要恢復，疫情中造成手術比較少，之後也都會回來，血液需求將會增加，因此也呼籲大家捐血。

長期協助募血活動的國際扶輪3521地區，在今年與明年度提出「捐血室推廣」的地區服務計畫，預計近期將募4000袋血，另外會捐贈2000個血袋給予血疫基金會。也是扶輪社友的奧運羽球雙打金牌選手王齊麟今也錄製影片留言表示，疫情期間捐血同樣也可進行，只要符合放疫規定，捐血是很安全的，也歡迎民眾踴躍捐血。