民進黨8位「正國會」立委今（29日）發出聯合聲明，呼籲指揮中心在9月開學前，應先讓大學生、研究生完成疫苗施打。對此，時事評論員李正皓表示，上一次英系與正國會是為五倍券出手，現在兩派系又為疫苗議題再度出聲，他直呼，民進黨黨內風暴已成，黨內派系在兩周內倒閣兩次，未來到公投前腥風血雨一定少不了。

對於正國會的舉動，李正皓也在臉書發文表示，民進黨「英系」立委昨（28日）才發出聲明，呼籲讓18至20歲的年輕人也能同步優先預約接種BNT疫苗，不要讓這群年輕人成為疫苗孤兒。現在「正國會」立委也發出相同的聲明，李直言，「看好了世界，民進黨派系只示範一次，在兩周內倒閣兩次」。

李正皓指出，上一次英系與正國會何時出手？8月中反對1000元換5000元的五倍券，兩周內倒閣兩次，這絕對不是意外。他認為，民進黨黨內風暴已成，未來到公投前腥風血雨一定少不了。

許多網友也在其PO文底下留言表示，「我覺得這樣的競爭還好」、「台灣沒有第三勢力，永遠藍綠在玩弄，台灣早晚玩倒」，另有網友認為，「為各群族發聲，迴響如何再政策調整，有何不可」，李正皓為此回應，「有意見有內部溝通管道呀，他們都是大派系，會公開洗臉就是在倒閣」。