韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，境內新增1619例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診；日前搭乘軍機的阿富汗特別入境者中累計4人確診，已連同家屬轉移隔離。

阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）近期重掌政權，當地政局動盪引發逃難潮，韓國政府日前決定以特別入境方式接回韓國機構在當地的阿富汗雇員及其家屬，390人分別在26、27日入境仁川。

韓聯社報導，法務部今天表示，26日入境者中有2名成人及2名兒童在28日確診；由其中一名確診女性哺乳的幼兒，以及2名確診兒童各自父親的採檢結果雖都為陰性，但為保險起見，連同確診者共7人都已送至生活治療中心隔離。

確診者在隔離期間皆未出現發燒等疑似症狀，法務部表示，會與防疫當局討論後決定是否追加實施採檢。

韓國至今累計24萬8568例確診，2279例病歿。28日新增案例包括1576例社區感染及43例境外感染移入，確診數雖較前兩週同日略為下降，但在傳染力較強的Delta變種病毒肆虐下仍不算樂觀。

以確診者占比來看，28日非首都圈確診者比例較先前略微下降，來到32.3%，首都圈確診數則連續5天超過千例。為預防疫情因中秋連假外出人潮帶動擴散，防疫當局預估最晚31日會發表特別防疫對策。

據預防接種對應促進團統計，最晚開放預約接種的18歲到49歲一般成人預約率已達到68.3%，若加計已完成接種人數，接種率預估將超過8成。截至今天凌晨零時，韓國總人口的55.7%至少接種一劑疫苗，完成所有疫苗接種者占比則達28.4%。（編輯：韋樞）1100829