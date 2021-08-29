0402台鐵太魯閣號出軌事故已過4個月，立法委員傅崐萁28日在花蓮參加「台鐵安全改革說明會」，要求台鐵應拿出改革決心與態度，重視相關安全改善工程及管理制度，並承諾罹難者家屬，將在交通委員會提出質詢，協助爭取完善慰問，反映相關意見陳情。

傅崐萁表示，台鐵改革總是千篇一律、老生常談，行政院長蘇貞昌每次都說「台鐵要改革、安全要改善」，2018年普悠瑪事件到今年太魯閣號事故，悲劇一再發生，就是看不見台鐵的改革決心與實際作為。

傅指出，行政院自2018年因應普悠瑪重大傷亡車禍事件，推動「台鐵安全改善計劃」，承諾要在全台25處高風險路段建置自動化監視預警系統，原先預定在2020年底完工，卻因行政院及交通部門廢弛職務而延宕至今。

傅崐萁表示，據運安會事實調查報告指出，交通部及稽核單位多次查核出該地工程缺失，未設立安全護欄、未做好工地、人員工安管理，更曾發生2次混凝土預拌車打滑陷入邊坡事件，卻都未有警覺、未落實改善，現在竟還不能馬上建立安全機制，要拖到2022年底才能完成，痛批太魯閣號事件就是一場「人禍」造成的重大「人命」車禍！

他也質疑，建立安全機制期間，乘客的生命安全誰來保障，且2019年至2021年間台鐵「安全改善工程標案」，竟有6成以上流標或廢標，顯示台鐵基本管理嚴重失能。

傅除要求台鐵應記取多次慘痛代價，進行有效改革，不要只是淪為空談外，更承諾罹難者家屬，將在交通委員會提出質詢，協助爭取完善的慰問及反映相關意見，避免同樣悲劇再次發生。