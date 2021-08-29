貓咪「茶茶」在本月17日間，無辜遭到主人的男友以熱水淋燙，經治療11天，仍不幸於28日休克，離開了世界。（翻攝自呂秋遠臉書）

新北市蘆洲區一名黎姓男子想與女友求復合不成，竟於本月17日趁女方不在時，以熱水來回澆淋在其女友所飼養的貓咪「茶茶」身上，造成貓咪大面積燙傷，搶救11日後不幸仍於昨日死亡。對此，新北市動物保護防疫處長證實，已將黎男函送地檢署偵辦。

回顧此案，黎姓男子與女友於蘆洲租屋，兩人因故已分手，但本月17日間兩人再次起爭執，男方見女方奪門而出，希望求復合，豈料，黎男為了逼女友返家，竟對女友所飼養的貓咪痛下毒手，先將貓咪關進貓籠，隨後淋上煮滾的熱水，一邊拍下影片傳送給女友，行徑變態。

黎男的女友見到愛寵遭到虐待，趕緊找上救援志工與警方到場，但黎男不願打開房門，最後在女方同意下，用破壞大門的方式強行入內，卻發現茶茶因被熱水燙傷，早已在籠中奄奄一息。目前全案朝向動物保護法偵辦。

律師呂秋遠28日晚間更新臉書證實了茶茶的死訊，考量黎男也不斷對女友恐嚇，已請女方向法院聲請保護令，同時提告恐嚇、毀損以及動物保護法的虐待動物致死罪；呂秋遠坦白，因黎男所涉犯的法令最高刑度都相當低，即便罪嫌成立，先前也未有法官做出，讓虐待動物致死之人入獄服刑的判決。

呂秋遠表示，他會努力讓虐待茶茶的凶手成為第一個因虐待動物致死入獄的人，並說，「讓他知道，我們必須尊重生命」；呂秋遠也喊話，希望社會大眾能呼籲立委修法，將故意虐待動物致死的刑度上修至7年以下有期徒刑，且不得易科罰金。