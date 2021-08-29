新冠肺炎疫情從去年開始衝擊世界，台灣今年也面臨長達2個月三級警戒，顛覆人類生活型態，為了呈現疫情帶給人們的共同感知，台中市文化局舉辦第23屆「110年台中市當代藝術家聯展」，邀集327位藝術家，透過不同素材呈現疫情的不同面貌，展現藝術大無畏的精神。

疫情帶給人們什麼？家住台中市東勢區的護理師余沛倫，從台中護專畢業後即進入醫學中心工作、長達10多年，她說，在工作中面對病患的傷痛百態、再加上親人驟逝，讓她對生命產生許多問號，進而開啟了創作之路，去年更以黑馬之姿、奪下大墩美展大墩獎和水彩類第一名。

在今年當代藝術家聯展中，余沛倫展出水彩創作「心之所向」，以大海呈現疫情來的兇猛與突然，創作中表達了疫情肆虐如同海象瞬息萬變，大海前一夜持續的狂風暴雨，雖然不知何時才能恢復往常，但希望就在雲霧後方，蟄伏等待，一切終將過去。

參展者王世慈的「上班好境界」乍看是篆書，但仔細端詳，內容書寫的是英文「Well Paid Easy Job Work from Home」，堪稱為突破書體限制的創意書法，表現出創意工作者居家辦公的樂趣。參展者方草的畫作「白色觀音」向守護台灣防疫第一線的醫師、護理人員致敬；曾懷德的「防疫」則刻畫全副武裝的防疫人員。

台中市文化局指出，「台中市當代藝術家聯展」是公辦展覽參展人數最多、也是國內公辦美術聯展的重要指標，今年共展出11類別藝術創作，作者年齡層從20多至90多歲都有，橫跨8個世代。值得一提的是，今年收件時間正是疫情最嚴峻的三級警戒初期，為兼顧防疫與藝術交流，特別規畫實體展覽和線上影片，讓民眾使用多元方式親近藝術。