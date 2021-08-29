日前出現首件自越南走私非洲豬瘟病毒肉品入境台灣，移民署新竹市專勤隊為防止非洲豬瘟入侵風城，近日積極前往70餘家東南亞雜貨店、越南小吃店及肉品攤販稽查，查獲1件越南月餅150公克及2件標示不清豬肉火腿肉製品900公克，並通知請新竹市衛生局到場採驗。

移民署新竹市專勤隊已加入新竹地檢署、新竹市警察局、衛生局、動物保護防疫處等單位組成的聯合稽查小組，不定時共同查察，阻絕非洲豬瘟走私肉品侵臺，跨單位共同合作，守護台灣免於遭受非洲豬瘟病毒入侵。

新竹市專勤隊近日走訪竹市大街小巷，到東南亞雜貨店、越南小吃店及肉品攤販稽查，24日查獲1件含豬肉的越南月餅150公克，27日再查獲2件標示不清豬肉火腿肉製品900公克，並通知請新竹市衛生局到場採驗，相關物品經店家同意後，將來源不明肉品抽樣封存送新竹市政府動物保護防疫處進行檢驗。目前月餅驗出來為陰性，標示不清豬肉製品結果還未出爐。

隊長范育誠特別提醒，民眾不要購買產地來源不明肉製品或自國外攜帶肉類產品、走私動物及其他豬肉產品返國，如有收到不明肉品請丟一般垃圾，不要丟廚餘桶，或是交給防檢局、動保處人員處理。若違反將依動物傳染病防治條例第41條規定，最高處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬以下罰金，相關肉品依法沒入銷毀。

移民署進一步呼籲，新住民以及外國朋友們入境時不可攜帶動植物及豬肉產品，含月餅、罐頭及泡麵等，如有發現來路不明疑似產品及販賣行為也請盡速向相關單位舉報，通報專線0800-039-131。