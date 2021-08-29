暑假期間，台南市安平區觀夕平台除了吸引遊客，入夜還有不少車聚聯誼，警方近日發現以學生為主的車友將當地道路當賽車場競速，調閱監視器追查開單，吳姓與連姓民眾依照公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦，並開出3至9萬元的罰單，兩人直呼不敢了。

觀夕平台是台南市熱門景點，遊客絡繹不絕，近年也吸引包括機車與汽車的車友聚集，暑假期間更多學生來湊熱鬧，晚間競速噪音擾民，民眾經常報案，每當警方到場，人車皆已散去。

台南市警方發現車群當中包括不少改裝車，還將道路當成賽車場，並排競速，行為脫序，遂調閱影片蒐證。

同為21歲的吳姓與連姓男子，7月22日在觀夕平台附近騎著改裝機車，連續闖紅燈、競速與逆向並行，行徑囂張猶如將馬路當成賽車場。

警方認定兩人涉嫌危險駕車，除了依刑法公共危險罪嫌送辦，另依照道路交通管理處罰條例開出罰單，罰鍰3萬至9萬元，並可吊銷駕駛執照。到案的吳、連兩人得知警方祭出重罰，直呼不知處罰如此嚴重，悔不當初。

暑假尾聲，學生把握最後假期出遊，騎著改裝機車與汽車致引擎聲擾人，妨害附近居民安寧，警方提醒近日已展開鐵腕取締，嚇阻飆車歪風。