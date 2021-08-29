輝瑞／BNT疫苗即將來台，中央流行疫情指揮中心28日下午2時開放民眾上網登記施打意願，並提供原本選擇AZ民眾可於31日換選BNT，有診所醫師表示，診所內預約打高端的施打率竟瞬間蒸發6成，此外，更有可以預約AZ的民眾，不少人都選擇「跳車」，台北市有民眾一家四口都跳車，認為由於疫情趨緩，比較沒有急著打疫苗，雖然可能要等很久但寧可改選BNT疫苗。

200萬劑BNT即將抵台，指揮中心28日下午2時開放民眾上預約平台登記施打意願，加上今天上午10時接受第7輪AZ疫苗預約，凡是29歲以上民眾，以及18歲以上有重大傷病的第九類對象都可上網預約。

板橋一名診所醫師在臉書上表示，指揮中心一公布BNT上線，以及第七輪公費疫苗打AZ後，診所內預約打高端的施打率竟瞬間蒸發6成，只剩4成的民眾依約來接種。

台北市一名37歲許姓民眾表示，早在七月時就已經勾選不分品牌打疫苗，就怕病毒入侵，雖然今天已經可以預約AZ疫苗，但近日疫情趨緩，加上原本就不是很想打AZ，可以多選BNT後，自己與媽媽、姊、妹一家4口都決定要改選BNT接種，不願打AZ疫苗，即使可能會等很久，但目前疫情趨於穩定，家人寧可繼續等下去。

宜蘭縣一名60歲民眾原本要接種高端疫苗，但高端疫苗接種六天以來就有5人死亡，擔心副作用強烈，因此一開放可以選擇BNT後，就決定「爽約」，不打高端，希望改打BNT疫苗。