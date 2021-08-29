而這部號稱救命神器的機器，其實是來自彰化田中的鉅邦醫材股份有限公司，也是國內唯一生產的廠商，銷售到全球80餘國，可以說是彰化之光、台灣之光。(吳建輝攝)

今年5月開始國內新冠肺炎疫情大爆發，藝人賈永婕發起募資捐贈超過300台號稱救命神器的「高流量氧氣治療儀(HFNC)」給國內各大醫療院所，而這部號稱救命神器的機器，其實是來自彰化田中的鉅邦醫材股份有限公司，也是國內唯一生產的廠商，銷售到全球80餘國，可以說是彰化之光、台灣之光。

王惠美表示，鉅邦醫材董事長洪啟文是溪州人，23年來從代理商變成製造商，陸續搬遷4個場址後，落腳在田中工業區，這次疫情該公司所生產的「HFNC」拯救無數確診者，讓他們可以使用呼吸器來救命，而該公司也是幸福企業，年終獎金優渥，也歡迎青年朋友一起返鄉，讓彰化產業發光發熱。

洪啟文表示，感謝王惠美縣長蒞臨關心，這次因為疫情關係，讓公司生產的「高流量氧氣治療儀(HFNC)」聲名大噪，也成為大家口中的救命神器，拯救許多確診者的性命，令他引以為傲，也讓所有員工更具使命感，多生產一台就能多就一條人命，他們也會更加努力，希望能救活更多人。

縣府指出，去年三月鉅邦醫材曾與在地扶輪社捐贈縣府15台的「HFNC」，因此縣長特別到工廠參訪，也親自向洪董事長表達感謝，彰化為強化產業核心競爭力，也提供在地業者研發補助，從場域建構與技術和新輔導出發，造就彰化無數隱形冠軍，希望彰化未來也能成為醫療產業的明日之星。