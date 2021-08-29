阿富汗在8月15日塔利班掌權後，目前動盪不安，而代表國家出征東京帕拉林匹克運動會的跆拳道女將胡達迪(Zakia Khudadadi)、田徑男子運動員拉索利(Hossain Rasouli)，終於順利出發，從阿富汗喀布爾飛到法國巴黎轉機，順利抵達日本東京。

國際帕拉林匹克委員會(IPC)周六(28日)宣布兩位阿富汗選手順利抵達東京的好消息，已經和IPC主席帕森斯(Andrew Parsons)見過面，胡達迪是自從2004年雅典帕運以來，第1位代表阿富汗參加帕運的女子選手，本周四將挑戰跆拳道女子44到49公斤級，隊友拉索利預計周五參加田徑男子400公尺T47級分組預賽。

IPC表示，兩位選手不接受訪問，也獲得同意可以不參加例行記者會，帕森斯說：「12天前我們獲知阿富汗帕運代表隊無法到東京比賽，真的令我們心碎。隨後有幾個國際主要組織協助他們從阿富汗安全撤離，先到巴黎之後再平安抵達東京。」

IPC運動委員會主席戈特爾(Chelsey Gotell)表示，歡迎兩位阿富汗選手到東京參賽，選手村是他們接下來9天的家，這個大家庭歡迎他們，「兩位選手都表達參賽的強烈慾望，希望可以展現訓練的成果，能夠順利到東京，是很多官方單位合作的成果，我們很開心。」