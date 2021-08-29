衛福部長陳時中今天公布第七期公費疫苗預約接種登記人數，截至下午一點為止，今日共有五十六萬三千七百多人完成登記，而累積已有兩百七十多萬人。至於高端疫苗的施打率，則仍然呈現緩步下降的趨勢。

陳時中表示，高端疫苗的接種情形上一周呈現緩步下降趨勢，其中八月二十三日達到百分之九十二點八的接種率、八月二十四日開始下降到九十點二，再到八月二十七日的百分之八十一點五，主要是因不良事件與近期有BNT疫苗將到來的預期心理。

至於第七輪開放預約AZ疫苗接種，截至今天下午一點為止，共有56萬3700人，而昨天開始開放登記BNT疫苗後，短短一天就有270多萬民眾登記要打BNT。

有關先前已完成登記AZ疫苗的民眾，何時才能夠加選BNT？發言人莊人祥表示，由於下一批AZ疫苗將於九月三日至九月十日開打，因此必須要等十一日確定沒有打AZ後才能加選BNT，因此最快也要到九月十一日才能選填BNT。

至於校園施打計畫該如何進行？陳時中說，原則上是從高年級打到低年級，而教育部也已明文規定，學生接種當日以及隔天都可請疫苗接種假。

外界關心，接種學生能不能選擇疫苗品牌？例如不打BNT改等莫德納？陳時中回應，原則上還是先將BNT拿來用於學生接種，主要是因BNT與莫德納都是mRNA疫苗，因此只要沒有特別的特殊性，還是建議按照目前的施打計畫進行。

至於其他族群，如19歲以上的大專青年至今仍沒除高端以外的疫苗可打，陳時中表示，會先將BNT分配給國高中生接種，主要是因為目前上市的疫苗，僅有BNT的適應症可讓青少年接種，因此才優先開法，至於其他族群，包含大學生的接種策略目前都還在討論中。

有專家質疑，我國應追求第二劑的疫苗覆蓋率，而非第一劑，認為光靠第一劑的保護力恐不足。陳時中說，若只打第一劑的效果低，那沒打的不就更低？所以目前策略還是放在擴大第一劑接種覆蓋率。

陳時中也指出，專家的意思應該是要提高第二劑覆蓋率，好讓社區形成保護力，這當然會比較好，也是我們努力的目標。