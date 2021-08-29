趙薇過了1個小時又被IG貼文刪除。（摘自IG）

大陸女星趙薇26日突然「被消失」，不僅微博超話無法顯示，主演《還珠格格》等作品也已被大陸多個影音平台全數下架，更傳出她已列入「劣跡藝人」名單內遭官方封殺，目前不知去向，資深女星袁立便爆料「圈內已經沒有能聯繫上趙薇的人了，包括天后也是」，28日晚間有位網友發文爆料，趙薇已連夜包機逃往法國，今（29）天中午她也突然更新了IG，不過大約1小時後，就刪掉了這篇貼文。

關於趙薇的狀況眾說紛紜，昨晚有網友發文表示，趙薇在法國時間27日凌晨2點20分降落在波爾多機場，目擊她搭上了1輛豐田轎車，並稱應該是到鄉下酒莊，和老公黃有龍會合了。怎料隔天趙薇就親自在IG上發文曬出3張照片，第1張是放在書架上的布偶，第2張是樹上的果子，最後則是晴天下的1棵樹木，她還寫下：「最好的季節，和爸爸媽媽在一起聊天，就好像自己從未長大過，真好」，更在下方回復網友「北京初秋，最佳閱讀時間，大自然是魔術師」，似乎是在澄清「跑路」傳言，透露自己人還在北京跟父母一起，語氣中也沒有一絲慌亂，看來心情並無受到這次的風波影響。