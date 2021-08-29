知名作家兼導演九把刀(本名：柯景騰)，4年前成為人夫，與前主播周亭羽結婚，直到去年終於圓夢生下女兒，本該是阿公阿嬤含飴弄孫的時候，他的岳母卻在接種AZ疫苗4天後猝逝，消息曝光引發外界譁然，眾人都想知道與打疫苗有無關係，而如今死因報告尚未出爐，但九把刀有提過岳母生前的健檢狀態，心臟內科醫師洪惠風近日上節目時討論到此事，表示其中某項關鍵數據，讓他頗為震驚。

九把刀日前在臉書po文，透露岳母在7月26日接種AZ疫苗，一開始沒什麼症狀，沒想到在7月30日突然表示背部到頸部抽痛，痛到嘔吐，當天下午被岳父發現她倒在沙發上沒了呼吸，緊急打了119，但岳母到院前就過世了，由於從接種疫苗到事發僅4天，加上年僅57歲，因此事發後家人忍痛將遺體送接解剖，九把刀直言這是「能做的、想做的、也必須做的」，是家人們需要這個答案，事後九把刀夫妻倆蒐集了許多專家看法，撰寫了陳情書，盼給法醫參考，提醒是否可加做可能有利於查出真相的各種檢驗。

九把刀在悼念的文章中，坦言他們跟媒體一樣，也不免會將岳母猝逝的事情跟疫苗聯想在一起，同時透露了岳母生前的習慣與健檢狀況，包含她平時就是羽球跟桌球健將，還能徒手抱嬰兒健走，體力真的好，而今年3月做了健檢，大部分數值都正常，唯膽固醇方面是超標狀態。

近日心臟內科醫師洪惠風上《新聞挖挖哇》節目，談到九吧刀岳母猝逝的案例，提起了有問題的健檢數值，膽固醇329mg/dl、低密度脂蛋白膽固醇254mg/dl，這兩項超標，洪惠風醫師直言：「我看到那數值嚇死，這非常恐怖」，表示正常值是130以下，「低密度脂蛋白膽固醇LDL越高，會直接沉積在血管壁」，因此平時若看診時見到190這數字就會警鈴大作了，因為會塞在全身的血管壁，也表示「LDL越高動脈硬化速度就越快」。