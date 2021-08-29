高端疫苗從施打以來，陸續傳出多起不良反應，引發國民黨要求暫緩施打，中廣董事長趙少康痛批，總統蔡英文抨擊在野黨眼裡只有政治，到底是誰眼裡只有政治？誰眼裡只有高端？強迫外來移工及義務役軍人沒有選擇只好打高端，是嚴重違反人權。

趙少康指出，他的建築師朋友傳給他稱，昨天下午朋友被通知帶外勞去打疫苗，到現場一看，一半是移工和外籍人士，一半是年輕人，只有高端可打！氣死了，如果扣除被主動通知來打的移工和外籍人士，國人打高端的比例更低，而且接種率應扣除移工和外籍人士。

趙少康認為，給移工打新冠疫苗是對的，但是強迫他們打沒做三期人體試驗的高端是錯的。

趙少康直言，三軍統帥蔡英文下令國軍都要打疫苗是對的，但國防部接龍「撥給你什麼疫苗就打什麼疫苗」是錯的，國防部除了撥高端還能撥什麼？阿兵哥除了乖乖接受施打高端還能打什麼？

趙少康痛批，蔡英文抨擊在野黨眼裡只有政治，到底是誰眼裡只有政治？誰眼裡只有高端？強迫外來移工及義務役軍人沒有選擇打高端，是嚴重違反人權。