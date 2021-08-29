一名擔任技師的黃姓男子，108年時，假冒自己兒子的名義，在網路遊戲中認識兒子的國中學妹，竟然先傳自己的大鵰照給少女後，又引誘對方拍下裸照傳給自己觀賞，即使少女升上高中，竟然還繼續用兒子名義詢問少女同學有關邵努拍裸照經過，讓少女崩潰後不敢上學，黃男事後被逮捕被判刑2年，民事部分則賠償少女5萬元及少女父親1萬元。

根據判決書記載，黃姓男子於民國108 年6 月間透過網路遊戲「極速領域」，以兒子名義結識16歲的少女，並於108 年7 月初至7 月中旬間，先透過通訊軟體LINE傳送其生殖器照片予少女，並多次向少女表示其想看少女裸露照片，引誘甲女自行拍攝裸露身體照片後傳送給黃男。

事後少女升上高中體育班後，黃男仍食髓知味，繼續冒用兒子身分，私下問學弟妹少女A女被害經過，，造成少女拍攝裸照的事情曝光，讓她不敢到校上學，這時少女父親才發現行為有異，經追問之後得知真相，怒對黃男提告。

警方獲報後，原本以為黃男的兒子才是犯罪嫌疑人，並聲請搜索票，於109 年9 月27日執行搜索時，警方將黃男兒子帶往住處要進行搜索時，黃男正好在家，一見警方前往，即向警方表示自己才是與少女聯繫的真正犯嫌。經搜索後，果然在電腦中發現少女裸照。

事後黃男遭法院判處2年徒刑。但少女及父親對黃男提出民事求償50萬元，法官審理後，認為黃男明知少女尚未成年，竟利用她智慮未深，身心發展及性觀念意識均未臻健全成熟，引誘拍攝裸露照片，涉嫌故意不法侵害少女之隱私 權、性自主決定之自由權，對甲女身心發展，造成一定負面影響，而使其精神上受有相當之痛苦，少女父親認為案發後，少女不敢到學校上課，她為了要訓練女兒，無法專心工作，但法官認為兩者無關，因此判賠少女5萬元，父親1萬元。