苗栗縣警局交通隊佐警，29日上午在卓蘭鎮執行交整勤務，眼尖發現詹姓男子駕駛汽車的車牌遭註銷，警方追上示意詹靠邊受檢，詹神色慌張，警方鷹眼辨識詹某為毒品列管對象，當場查獲詹車上放有一小包海洛因及摻有海洛因的香菸，警方隨即逮捕，結果發現詹是假釋犯，還有4個月殘刑，將面臨入獄服完殘刑命運。

苗栗縣警局交通隊小隊羅維宗及員警張啟祥，29日上午9時許赴卓蘭鎮執行交整勤務，在行駛途中與詹姓男子駕駛白色自小客車擦身而過，羅維宗覺得怪怪的，立即以警用小電腦查詢，赫然發現該車車牌早已逾期未驗遭註銷，羅員2人立即迴轉追趕，在卓蘭鎮中正西路攔截到詹男的車。

員警示意詹某停車受檢時，羅維宗一眼瞄見詹某企圖丟擲物品到車外，非常可疑，立即要求詹某停止動作，下車受檢，警方一眼就看見車上有一包白色不明粉末，詹某坦承白粉是海洛因，員警並在詹某隨身菸盒另查獲2枝已摻有海洛因的香菸。

員警當場逮捕詹某帶回調查，發現詹某不僅是毒品列管人口，目前還因毒品案假釋中，前案殘刑仍剩4個月，警訊後依違反毒品罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。另外，詹嫌供稱汽車是向友人借用汽車，警方另依規當場開出交通罰單，共需繳付1萬5300元的交通罰單，讓詹某大呼禍不單行。

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