巫苡萱（右）透露閨蜜琳妲前男友也是圈內人。（中天綜合台提供）

吳宗憲覺得男生亂槍打鳥的行為超「母湯」。（中天綜合台提供）

Sandy（吳姍儒）聽到來賓分享的故事，一臉驚訝。（中天綜合台提供）

中天《小明星大跟班》週二（31日）晚10點播出「隨便說說你就信，當初的真心話是假的！」，詹子晴（ㄚ頭）和William夫妻檔，竟也有不敢說的真話，William透露前女友有時會來台灣玩，雖然之前兩人是不歡而散，但女方仍與家人有不錯的互動：「她會來台灣找我弟弟，有一次她來台灣，我弟突然跟我說他要上班沒辦法接她，我就去接她了，因為我很重情義。」

但這說法連Sandy都聽不下去，立馬替詹子晴出氣：「你們兩個分的不好，也沒有聯絡，幹嘛去接她？」William則回應畢竟女方是外國人，擔心她人生地不熟，因此就幫忙從機場把她載到旅館，這理由Sandy還是覺得牽強：「有多不熟？台北就這麼大？」吳宗憲則認為：「情人眼裡容不下一顆沙，你現在是給她放一塊磚頭進去，等下她會傷成怎樣？」

William對詹子晴說的「善意謊言」還不只這樁！他自曝與詹子晴交往前，詹子晴曾問是否有看過她的節目，最喜歡哪位美眉，William則說：「我那時候當然是說她，但其實是鬼鬼（吳映潔），那時候覺得她蠻可愛的。」這話讓詹子晴不忍了，還當場質問：「那我呢？」只見William冷淡回應三個字：「蠻吵的。」詹子晴則氣到不想回應，吳宗憲見狀竟火上加油：「這真沒什麼好回應的，是我也喜歡鬼鬼啊！」

女星巫苡萱向琳妲坦承的內容，更是讓全場震驚！巫苡萱透露琳妲前男友也是圈內人，雖然大家很常碰面，但當時琳妲對這段戀情十分保密，因此身邊的好姊妹都不知道兩人是情侶關係，但這位男藝人在和琳妲交往期間，竟經常傳曖昧內容私訊巫苡萱：「譬如說我拍太陽，說太陽好耀眼，他就會回『在我眼裡妳最亮眼』」。

此話一出Sandy也覺得事態嚴重：「你看，我就說閨密不能是同樣的型，會撞菜超恐怖！」吳宗憲則覺得這位男藝人的行為超「母湯」：「他根本是散彈打鳥，哪個中就跟哪個！」巫苡萱是直到琳妲跟她哭訴男方劈腿，她才知道原來兩人在交往！而整件事讓琳妲難以置信：「他是跟我說苡萱會自己私訊他，那我等下可以看對話紀錄嗎？」《小明星大跟班》每周一至周五晚10點在中天綜合台播出。