隨著疫情趨緩、全國三級警戒降為二級警戒，許多民眾也紛紛增加外出的機率，連帶使得街道上交通流量明顯增加，為持續維護民眾用路安全，台中市將透過強化執法、工程改善、及多元宣導等方式，加強落實酒駕攔查取締，呼籲民眾勿以身試法。

台中市警察局針對「三級防疫期間台中市交通事故狀況」做分析，結果發現，在全國三級警戒期間，全市車禍件數與去年同期相比下降許多，且今年1月至7月間的死亡交通事故也降低10％，但從8月疫情趨緩且警戒降至二級後，民眾外出聚會情況明顯增加。

市警局進一步說明，從今年5月19日全國進入三級警戒，到7月26日為止，台中市傷亡事故較去年同期減少1181件、死傷人數也較去年同期減少1785人。而在疫情警戒期間發生的交通死亡事故，以駕駛人超速行駛狀況較明顯，為此，警方也規畫機動測速照相執法勤務，並提升見警率，盼遏止超速歪風。

有感於近日交通流量回升，市警局將在每天早上、下午、晚間即深夜時段分別機動變換機動測照時間，形成時間動態配置，防止用路人超速行駛，也將針對餐飲內用、婚宴等場所、及易發生酒駕肇事時間與路段編排取締酒駕勤務，尤其將在民眾易規避路檢點及停滯的巷弄、路口角落強力執法。

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