麗寶國際賽車場28日賽道安駕活動中，鄭姓車主疑因不滿排氣管噪音檢測4次才過關，竟涉嫌號召十多名友人，在現場圍毆賽車場兩名工作人員，造成1人血流如注，另名主管疑腦震盪，雙雙送醫救治，警方已鎖定相關涉案人員。

麗寶國際賽車場表示，昨日由某車隊俱樂部主辦的賽道安駕活動，場域方如過去一樣，所有車輛下場前均需先完成相關噪音管制檢測，符合標準才會同意下場體驗。

不料，由鄭姓車主所駕駛的車輛，因排氣管噪音超標於第一次檢驗即未通過，檢驗人員請他改善，得進行第二次檢驗，當下該車主已有不滿，出現刻意原地加速似有意衝撞現場工作人員及宣洩情緒反應。再經過兩次複驗仍未符合標準，直到第四次檢驗才低於噪音管制值，但鄭男卻突然召集十多名友人，在現場圍毆賽車場兩名工作人員，其中年約50多歲同仁血流如注，另位主管疑腦震盪，兩人送醫救治。

警方初步調查表示，59歲的鄭男因噪音檢驗不過，第二次下場開至噪音檢驗時，因車速過快遭李男制止並告知速度放慢，疑心生不滿，約1小時過後，即由數名年輕人毆打李男，姚姓男同事勸架時遭潑及受傷。

大甲警分局指出，月眉所警員抵達現場，未發現聚眾打架情事，涉嫌人皆已散去，經擴大調閱監視器已鎖定相關涉案人員，將於查緝到案後，依傷害及聚眾鬥毆等罪嫌函送法辦。