高雄市楠梓區一家攤商日前遭人檢舉販售的食物、肉品來源可疑，衛生局人員檢視確實有標示不明及來源不明的越式酸肉3盒，現場另發現販售過期的香腸熱狗8包，由衛生局查扣並依違反食安法開出罰單。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

高雄市楠梓區一家攤商日前遭人檢舉販售的食物、肉品來源可疑，衛生局人員檢視確實有標示不明及來源不明的越式酸肉3盒，現場另發現販售過期的香腸熱狗8包，由衛生局查扣並依違反食安法開出罰單。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

高雄市楠梓區一家攤商日前遭人檢舉販售的食物、肉品來源可疑，警方獲報後組成專案小組，立即通知高雄市衛生局、動保處人員偕同到場，現場經衛生局人員檢視確實有標示不明及來源不明的越式酸肉3盒，無法提出相關來源證明文件，為防非洲豬瘟病毒，衛生局、動保處人員已將肉品查扣送驗，如結果陽性將擴大追查上游來源。

警方表示，現場另有發現販售過期的香腸熱狗8包，由衛生局查扣並依違反食安法開出罰單，全案由衛生局偕同警方查溯相關肉品上游來源。

警方表示，這間越式商店位於楠梓區宏毅三路的煉油廠宿舍菜市場市場，店內的商品以越南食品及雜貨為主，稽查人員到現場發現確實有標示不明及來源不明的越式酸肉3盒及過期的香腸熱狗8包，商店老闆娘對稽查人員表示，越式酸肉是豬肉製成，被詢問來源時她則避重就輕僅說：「朋友寄來的！」

警方表示，近日為防範非洲豬瘟肉品流入台灣，行政院農委會及相關單位成立應變中心，警方行政協助查緝相關來源走向，目前將查扣可疑肉品送驗，若有陽性部分將擴大追查上游來源。

楠梓分局提醒，若有發現可疑肉品來源皆可撥打相關單位協助查看，共同努力防治非洲豬瘟。