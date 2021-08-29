直播》新北爆增11例三峽10人家庭群聚，侯友宜最新說明。

新北市連續兩天清零後，今天突然暴增11例，其中10例來自於三峽家庭群聚，侯友宜指出，此案為一家12口一同居住，總共有10人採檢確診，但CT值都超過30，並無傳染力。

侯友宜於今日的疫情記者會上說，新增11例確診，分別為2例新增個案，另外9人為居家隔離陽性，地區分布為三峽10人、板橋1人；侯友宜指出，這是二級警戒以來第一次雙位數確診，今日三峽10名個案，為家庭群聚，為案號16072去醫院做腸胃鏡前，經PCR採檢確診，CT值為31，應該不具傳染力，但按照中央規定擴大採檢後，才發現一家12口有10人確診，而CT值全數都超過30，並不具傳染力，總共接觸者有364人、居家隔離60人，目前篩檢結果都為陰性，仍在持續觀察。

針對板橋大遠百確診案例，侯友宜指出，本期待昨日可以全數完成企業篩檢，目前已掌握1323人篩檢結果為陰性，剩餘人數與篩檢結果仍在持續確認中，市府也於上午到場檢查，確保一切萬無一失。

侯友宜呼籲，近期新增個案都是去醫院篩檢確診，多數都是CT值大於30、不具傳染力的舊案，但根據目前中央指引仍須加以匡列與隔離，是否會對社會的經濟、生活、教育有些影響？侯友宜希望中央能盡快建立新的處理機制，因為光是三峽的群聚個案中，就有國中、國小的孩子，面對開學在即，若病毒已不具傳染力，仍造成學校全班停課，那是否真的合宜？