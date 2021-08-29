「做工行善團」志工29日至鹽水區幫兩戶弱勢家庭修屋。(劉秀芬攝)

黃偉哲慰問火災戶陳姓屋主，也感謝志工辛勞。(劉秀芬攝)

有鑑於許多弱勢戶常因火災導致房屋受損又無力修復，台南市府往後將幫修繕房屋加裝火災住警器。(劉秀芬攝)

台南市政府長期致力於「有情有疼心ㄟ厝」弱勢家庭房屋修繕任務，「做工行善團」志工29日至鹽水區幫兩戶弱勢家庭修屋，台南市長黃偉哲一早前往慰問修繕案家庭，送上飲料肯定志工辛勞，更在修繕志工指導下幫忙粉刷油漆、安裝測試住宅用火災警報器。

黃偉哲表示，非常謝謝志工朋友們跟勞工局的團隊，不管是方莞靈的家，還是其他個案的家，大家犧牲假日投入公益，之前開基玉皇宮捐了1萬多個住宅用火災警報器，也會裝設在這些弱勢、長者家中，提升居住安全性。

黃偉哲說，「有情有疼心ㄟ厝」是副總統賴清德在當市長的時候開始執行，而今日許姓案戶是黃偉哲任內即將完成修繕的第66戶，勞工局也為案主募集到床組、衣櫃，他更送上月餅及繡有市花、市鳥的晴天坊秀格樓涼被給許家，親自幫忙整理床鋪，祝福許家修繕後生活也會六六大順。

另一戶羊稠厝的火災戶，陳姓屋主工作收入微薄，單親撫養2子與年邁母親，無法負擔龐大的重建費用，修繕志工29日出動30多人進行室內隔間裝潢、水電管路配置，黃偉哲也前往慰問志工。

陳姓屋主十分感激市府團隊及修繕志工、歡雅國小校長老師的協助，小朋友見到修繕志工送來的桌椅、書架，也顯得十分開心。