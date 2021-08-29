花蓮向日廣場第一期整修完工，花蓮縣政府今天舉辦「海味。嗨Way！」活動，宣告向日廣場將以嶄新面貌正式回歸。（羅亦晽攝）

花蓮向日廣場也邀請國海院在此設置實驗室，推廣海洋之美與奧妙。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府邀請藝術家陳聖文，在向日廣場北邊展區內，以山林、海邊撿拾的各式各色廢棄物，以刺繡及編織技法，創作一條長約十餘公尺大鯨魚形象，揭示被忽視的海廢帶來的傷害。（羅亦晽攝）

座落在花蓮漁港旁的「向日廣場」，曾因產權問題人去樓空，荒廢一段時間，淪為蚊子館，花蓮縣政府為活化場域，整備現有空間，與民間團體公私齊力，打造一處以「海洋文化」為主軸的地方產業孵化基地，串連沿海聚落，吸引青年返鄉或移居。

向日廣場由花蓮區漁會經營，因可見從太平洋升起的第一道曙光而命名，以地中海風情打造的建築群及3D壁畫，曾吸引不少人前往拍照打卡，甚至一度被譽為花蓮最美的私房景點之一，不過2018年因產權問題逐漸沒落。

花蓮縣府為帶動海岸觀光商機，整修向日廣場上的建物，與國海院、賞鯨業者及在地職人合作，串連沿海聚落，活絡漁港人潮，並在今天舉辦「海味。嗨Way！」活動，由12位在地大廚，將海產入菜，展現廚藝，宣告向日廣場將以嶄新面貌正式回歸。

農業處長吳昆儒表示，向日廣場經第一期工程整修後，外觀美侖美奐，今年與國發會爭取500萬經費，除持續施作第二期整修工程，也將以「太平洋聚落 」為出發點，北從基隆南到台東，串連沿海聚落量能，彼此合作，作為創新基地，邀請青年一同活化空間。

國海院長邱永芳表示，花蓮是黑潮流經之處，生機蓬勃，國海院未來將在此設置實驗室，與縣府、地方產業一同推廣海洋之美與奧妙，介紹海洋環保議題，讓大眾更認識海洋生態及生物。

廚師代表曾璽文說，花蓮因有黑潮洋流流經，才能讓廚師們從山海中找食材，從文化中做發想，讓許多食材更有豐富變化，期許未來向日廣場能以中央山脈作為靠山，面向太平洋的寬廣，更能團結、戮力以赴，乘風破浪，作為台灣海洋文化的開端。

縣府另邀請藝術家陳聖文，向日廣場北邊展區內，以山林、海邊撿拾的各式各色廢棄物，以刺繡及編織技法，創作一條長約十餘公尺大鯨魚形象，揭示被忽視的海廢帶來的傷害；一旁還有環境教育工作者金磊的海洋攝影作品，提醒海洋保育的重要性。