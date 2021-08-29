衛福部長陳時中27日接受廣播節目專訪，面對去年東洋的3千萬劑BNT疫苗破局，他表示不後悔當時的決定，並解釋當時為分散投資風險，談判只抓500到1000萬劑。對此，國民黨副秘書長李彥秀批評，陳時中的一句「我不後悔」，不但刺耳，甚至反胃，這4個字也說明了民進黨傲慢的政治心態。

李彥秀昨日在臉書指出，民進黨不斷強調不會有簡體中文「復必泰」標籤的BNT疫苗，終究還是進口了；而民進黨在媒體輿論上花了大把力氣解釋說明，大放內幕消息，不但要洗白，甚至要搶功。

對於去年原本有機會取得3千萬劑BNT疫苗，陳時中受訪時稱「我不後悔」，李彥秀痛批，令人反胃作噁，「陳時中畢竟還是活生生的人，可以自己選擇不後悔，但是八百多個確診死亡案例的生命，已經沒有任何選擇權。」

至於每天的疫情記者會，李彥秀說，不但防疫資訊量越來越低，防疫決斷力更是付之闕如，且根據新聞報導，陳時中連是否有復必泰標籤，都必須要經過蘇蔡同意，她直言，「所有的決策都是政治，哪來的防疫專業」。

李彥秀表示，始終我們都認為疫苗的重點在安全有效，而不是標籤，民進黨過去為了反中而強調BNT疫苗不會有復必泰字樣，現在看來都是自尋煩惱，甚至拖延時效，政治優先的防疫頭腦就是防疫破口，如果過去沒有這些無所謂的堅持，國內的疫情可能控制的更好，更噁心的是，民間企業的爭取與購買，民進黨從阻撓變成收割，令人不齒。