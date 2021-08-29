日本上周才傳出莫德納疫苗發現雜質，停打163萬劑疫苗，沖繩昨（28）日再發現莫德納疫苗出現黑色、粉色雜質，導致沖繩政府緊急暫停施打。

日本莫德納疫苗發現雜質。

綜合路透社、日本放送協會（NHK）報導，沖繩一處大型疫苗接種中心的藥劑師昨日先是在一支莫德納疫苗的注射器內發現黑色雜質，不久後又再另一支注射器及疫苗瓶內發現黑色物質，以及在另一支已經抽取疫苗的注射器內發現粉色雜質。

針對莫德納疫苗發現異物，沖繩政府已經緊急暫停這座大型接種中心的接種工作，負責配送莫德納疫苗的武田藥品將對這起事件展開調查。

值得注意的是，日本上周才同樣因為在5個都道府縣的39個未開封莫德納疫苗瓶內發現雜質，緊急停打三批已經配送至全國863個接種中心、總計達163萬劑的莫德納疫苗，日本政府昨日表示，2名30多歲男子在接種不同批、已經停打的莫德納疫苗後死亡，據悉他們接種的疫苗瓶內並未發現異物，目前尚在調查死因。

據悉，沖繩發現有異物的莫德納疫苗與前三批已經停打的疫苗批次不同。

日本厚生勞動省指出，三批停打的莫德納疫苗都是由西班牙工廠在同一時期生產，當中只有一批疫苗有發現雜質，不過由於是同一生產線製造，厚勞省仍決定暫停施打另外2批疫苗。

礙於Delta病毒傳播，日本正面臨迄今最嚴重的新冠疫情，每日新增確診人數首度超越2.5萬人。

日本目前約有54%人口至少接種1劑疫苗，43%已完整接種疫苗。