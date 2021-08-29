天后王菲和前夫李亞鵬育有一女李嫣，15歲的她已步入青春期階段，喜歡打扮也很有自己的想法，並長得亭亭玉立，近日，父女私下互動曝光，引發正反網友的議論。

李亞鵬近日發布一個視頻，只見李嫣穿著短褲坐在沙發上，這時李亞鵬走近說有事要跟她商量，當場被吐槽：「你這演技太拙劣了」，接著李亞鵬表示自己為了社交平臺，每個禮拜要發3條短片，壓力有點大，因此希望她可以幫忙，見女兒不說話，他就蹭著女兒大腿撒嬌，還親了她大腿，讓李嫣當場高冷破功，忍不住大笑。

李亞鵬和李嫣互動引爭議。(圖／翻攝自微博)

不過本是父女溫韾互動，卻引來不少網友批評，有人認為女兒畢竟長大了，認為他此舉有些不妥，應該要避嫌，但李亞鵬卻不以為然，點讚「在有女兒的人眼裡，那不是大腿，那是女兒」的留言，顯然非常認同網友的說法。

另外，有網友留言「對於父親來說，女兒的腳趾頭都是香的」，他也回覆「那必須的，臭香臭香的」，表明自己的態度，網友也力挺他和女兒相處就像朋友一樣。