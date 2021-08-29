【愛傳媒藺奕專欄】事發之後的每一天，我在臉書寫下的心情文字，似四起的狼煙，聽說園區竹科工程師正在暗地串連，而文字敏銳的朋友，則看出這些新的書寫，我其實正在求救，譬如早慧的才女作家成英姝。

午間，我帶她來參觀醫院棚、沒有久留，今天有劇組進場，然後我載她上到烏來，聊著烽火戲諸侯的近況，過去我安慰她可頭頭是道，現在安慰自己全是苦笑。

我跟她說，北歐朋友鼓勵我站出來的用語很妙，居然說如果没有烏鴉，北國的雪景，又會多單調呢？我也堅信觸底反彈的正義，可是下沉的過程始終難挨。

「要跟惡魔作戰，是不是得先把自己變成惡魔？」

「如果這樣，即使我赢了又如何？那不是我的勝利，還是惡魔的勝利。」我問她。

她的心思比我纖細，面對傷痛和離別，她甚至更有經驗，也許因為我們同一屆，這位北一女樂儀隊水岸第一排的美女，我們曾經交融在青春歲月共同發過的燒，即使不再青春，也降不下溫，各自燃燒，共同的燃點。

我正需要這樣一個棋逢對手的說服，在驕陽落下之前，她對我說了好多，我知道，我必須自己去經歷，親自上路，不能借誰的腿、誰的光陰。

對這個世界絕望是輕而易舉的，但這不是人生而為人的目的。人群川流不息，你要知道目的地，學會在碰撞的過程裡，固執地往一心抵達的地方前進。無論碰撞的變換是來自黑夜、城市、還是路標，你跌跌撞撞，一心當個摯愛世間的男人。

「災難是一種必需品，這樣才能襯托你的幸福。」她說。

我的心情突然開闊了，就像這首歌的開頭：「撥開天空的烏雲，像藍絲絨一樣美麗。」

謝謝妳的陪伴，謝謝過往的累積，讓我的人脈存摺足以充裕的提領，謝謝上天讓我領受這些，然而，這種落差式的遺憾，卻是永久性的，但願星空能看見，但願命運能預知；但願時光能倒退，但願歲月能重來。

作者為文學奬得主

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