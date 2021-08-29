【愛傳媒朱亞君專欄】我覺得很重要的一本書8月25日出版了，死亡的課題誰都逃不掉，今天發生在家人身上，明天可能就在我們自己身上。

臨終是死後審判的預習，瞻妄是臨終死者的最後呼救。

不明發燒、幻聽、幻覺、發燒、做惡夢、自言自語，看見地獄、黑衣人、已逝親人——這些容易發生在臨終病人身上的譫妄現象，在先進的影像檢查中，結果往往顯示一切正常；因而時常被誤判、忽視。病患的苦痛和恐懼真實存在，卻因科學的極限與家人的避而不談而被否定。

馬偕醫院血液腫瘤科主任張明志醫師，逾四十年的臨床觀察，現代醫學難以解釋的「靈性困擾」，陪伴瀕死親人走過生死難關。

死亡是身為人的最後考驗，一場漫漫人生的總清算。此時需要的是信仰、是靈性對話，與安住彼此身心的陪伴⋯⋯

有些人一路走得自在安穩，有些人愈到生命末期，愈是焦慮惶恐。現代醫學難解的心靈困境：醫者、患者與家人如何面對即將迎來終點的生命，給予顧全「身、心、靈」的照護？

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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