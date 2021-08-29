炎亞綸的Youtube訪問節目《IconiA》，期待透過節目與受訪者有更多文化交流及跨國合作，近日邀請集音樂、歌唱、舞蹈實力於一身的韓星文鐘業，訪談中聊到動漫，兩人喜好竟然如出一轍、都喜愛看《食戟之靈》，尤其對主角吃到美食就會「好吃到爆衣」的熱血情境覺的非常有趣；文鐘業摯愛台灣的芒果冰，之前來台吃過後就念念不忘，自爆曾在B.A.P剛出道在台灣記者會上媒體訪問時，突然告訴記者「想吃芒果冰」，無厘頭發言事後被哥哥們好笑又好氣地訓誡一番。

文鐘業2021年帶著首張迷你專輯歌《US》驚艷回歸，同名主打歌走R＆B曲風，文鐘業熱情分享：「是一首怎麼聽都不會膩，非常符合夏天風格的一首歌。」炎亞綸忍不住拱文鐘業現場清唱一段，讓大家一飽耳福。此外，炎亞綸好奇文鐘業疫情期間都在做什麼？文鐘業笑回：「會看NETFLIX、動漫、電影、若有機會也會小酌一下小小放鬆。」承諾待疫情好轉將來台灣與大家見面。