模特兒花花（李汶靜）臉蛋姣好、擁有F罩杯身材，2014年嫁給大14歲F.I.R飛兒樂團吉他手阿沁（黃漢青），婚後生下2個寶貝女兒花苞、朵朵，時常在社群平台分享生活點滴，卻在昨（28日）洩漏自己被熟人裝針孔偷拍，讓她非常受傷。

花花昨日在IG限時動態突發灰底文，心情低落的問：「是不是很多人不知道偷拍跟裝針孔都是違法的？」進一步透露最近就遇到這種事情，加害者是很親近的人，正因為如此，她才會有被傷害很深的感受。花花表示，過去滿常被路人偷拍裙底風光，但因為陌生人跟她沒什麼關連，並不會傷害到自己，只會覺得對方很可憐，可能受過什麼創傷導致有這些舉動，不過這次的偷拍者竟是親近的人，「在我明確告知請不要再這樣之後，依然繼續做一樣的行為，讓我覺得完全不被尊重，再來說多愛我？？？？」她不禁納悶這樣的愛到底是什麼。

花花解釋加害者並不是丈夫阿沁，不會說出對方的真實身分，會公開自己的遭遇，純粹是想讓擔心的網友們了解近況，「我會努力面對，也會努力讓自己情緒儘快恢復正常。排程好的工作我會如期完成，但最近可能會比較少發文，一路以來支持我、鼓勵我的粉絲，真的非常非常的感謝妳們，妳們給了我很多力量」。最後，花花懇請大家不要再追問細節，她真的不願意說。