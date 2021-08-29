雲林縣高鐵沿線推廣種植省水作物多年，農民大多種植花生或蒜頭，以減少抽地下水灌溉，今年多了高梁選項。（周麗蘭攝）

雲林縣高鐵沿線8月間土庫鎮、元長鄉一帶已經播種台南7號、8號，專門用於釀酒的高粱，現剛長出小苗，非常可愛。（周麗蘭攝）

雲林縣府今年與金門酒廠合作契作種植高梁，高鐵沿線的土庫鎮、元長鄉段8月初都已種下，面積約88公頃。農業處長吳芳銘表示，因應極端氣候以及高鐵沿線預防地層下陷，土庫鎮農會號召農民種高梁，中央補助每公頃4萬5000元、縣府加碼1萬元。

雲林縣高鐵沿線推廣種植省水作物多年，農民大多種植花生或蒜頭，以減少抽地下水灌溉，今年多了高梁選項，8月間土庫鎮、元長鄉一帶已經播種台南7號、8號，專門用於釀酒的高粱。

農業處長吳芳銘說，今年是56年來最乾旱的一年，因應突然乾旱、突然暴雨氣候來臨，縣長希望多推廣旱作，但不希望農民一窩蜂種植敏感作物花生、蒜頭，價格動輒暴起暴落，因此選擇和金門酒廠契種省水作物高梁，有政府補貼，銷售通路也無虞。

根據農政單位研究，台灣台中以南都適合種高梁，農糧署今年補助高梁契作的面積是500公頃，雲林縣申請88公頃，共有120個農友契種，目前都已長出小苗。

吳芳銘說，除了中央補助每公頃4.5萬元，雲林縣府加碼1萬元，還有綠色補貼5000元，每公頃總共補助6萬元，金門酒廠的乾高梁收購價是每公斤20元，土庫農會負責品管，以每公斤13.5元收購濕高梁。

吳芳銘表示，中央為了減少農業用水，同時解決稻米生產過剩問題，今年起推動水稻種植「4選3」政策，種4期稻作（約2年）只能繳3其公糧，推動農民轉作其他作物刻不容緩。

去年斗南鎮農會也曾與斗南鎮農會今年與台灣菸酒公司、金門酒廠合作試種30公頃高梁，每公頃收成約4公噸，生長期只需灌溉1次水，每公頃省了近萬公噸的水。

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