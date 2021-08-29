新北市三峽區出現一起10人家庭群聚事件，指標個案感染源不明，並感染給9名同著家人，家庭群聚疫情再起，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不會修改外面用餐指引，因為家人都是在家裡一起吃飯，在外面吃飯只是偶一為之。

中央流行疫情指揮中心今公布新增13例本土個案，其中11例在新北市，其中有10人為三峽同一起家庭群聚，指揮官陳時中表示，該起群聚有10名個案，都是同住家人，由一名感染源不明的指標個案傳染給加上，由於居住上比較擁擠，所以整個家庭都被感染，2歲～50歲都有，全家只有1位小孩沒有確診。

陳時中說，家庭群聚都是在家中傳染給家人的，要注意的是居住環境要如何不把病毒帶回家，這和在外面吃飯是兩回事，家裡環境越緊密，感染可能性就越高。

至於是否社區還有黑數尚未揪出來？陳時中說，任何不明感染源代表有另一個源頭在，這要持續調查。

媒體再問，該起家庭群聚最早個案發病在什麼時候？是否已有在社區活動？案16072在6月16日到7月1日有住院，後來採陰出院，前兩天該案因為其他疾病需要做侵入性檢查，採檢後確診陽性，也因此傳染給家人。