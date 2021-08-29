出磺坑是目前仍然有生產的古老油礦之一。（謝明俊攝）

公館鄉出磺坑依山而建，形成一個特殊的礦區文化聚落。（謝明俊攝）

苗栗縣政府在出磺坑隔溪對岸興建客家文化花園。（謝明俊攝）

出磺坑前沿有著特殊的牛鬥地理景觀。（謝明俊攝）

公館鄉客家文學花園入口處有傳統梯田。（謝明俊攝）

苗栗縣公館鄉出磺坑被譽為是代表苗栗早期礦業文化的象徵，有如新北市九份金瓜石，為了擴大結合苗栗客家文學氛圍，苗栗縣政府在出磺坑對岸興建客家文學花園，將以包括文學館在內的全新建築，增加文學典藏、特展空間與服務區功能，讓遊客得以享用新舊不同休憩設施，加大吸引遊客探訪出礦坑及周邊景點能量。

公館出磺坑早從清朝年間就有出產石油的紀錄，中油在此設立探勘處並開採石油，是目前全世界歷史最古老，至今仍有石油生產的油礦之一，因此，中油在此成立油礦陳列館，詳述當地石油礦產開發歷史，出磺坑並因沿山興建礦工宿舍，形成一處特殊礦區聚落，有著類似北部九份、金瓜石的特殊人文景緻，為苗栗縣政府及中油公司所全力推展的重要礦區文化聚落。

為了擴大出磺坑觀光休憩吸引力，苗栗縣政府文觀局經向客委會爭取經費興建客家文學花園，園址就選定在出磺坑隔後龍溪對岸的一塊濱河空地，距離出磺坑不到1公里，文學花園1、2期建設計畫已在今年元月間完成，包括客家文學館、遊客中心、餐廳等設施，文觀局繼續向客委會爭取第3期經費，已獲客委會同意撥款9百萬元補助，加上縣府自籌款1百萬元，將用於相關設施綠美化及裝修等。

未來遊客服務區空間發展規劃，透過荒野公園主題，在廣場、草坪與生態滯洪池水岸間的路徑中，製造許多停留點，分區機能提供旅遊服務諮詢、套裝遊程介紹與聯繫銷售。遊客服務中心建築與假日廣場將提供做為地方特產販售、輕食餐飲與職人手做工坊，整合周邊福星、福基、石牆、開礦等聚落的社區工藝技術，做客家毛柿染布、彩繪石頭、茶壽、竹編或草鞋等，展售等服務機能等。

文觀局長林彥甫表示，台6線公館至大湖路段擁有雄峻的牛鬥峽谷自然地景、出磺坑歷史建築聚落、世界第二及台灣歷史最悠久的油井、打鹿坑特色民宿、純樸的客家山城聚落等，是一條結合歷史、自然、人文的觀光廊道，值得遊客深度慢遊，體驗客家山城開墾的風情，並為在地客庄注入全新活力。