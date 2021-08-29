官田葫蘆埤舉辦水域遊憩體驗，昨有近2000人入場。(台南市觀光旅遊局提供／劉秀芬台南傳真)

昨日為開學前最後一個周六，因台南持續零確診超過60天且國內疫情也持續降溫，台南各景區湧現防疫措施降級以來最大的遊客人潮，許多景點遊客都創5月以來的新高，今天周日雖已要收假，人潮還是不減，虎頭埤風景區中午前進場民眾已破千人，是疫情降級以來首度半天就出現遊客破千的紀錄。

據台南市觀光旅遊局統計，昨天郊區的關子嶺有超過8000遊客，新化虎頭埤風景區也有破千人入園，學甲頑皮世界有超過2200人入園，官田葫蘆埤舉辦水域遊憩體驗也有近2000人入場。

至於回復滿水位，湖光山色美景重現的曾文水庫，28日有2394人次入園，今午之前也有1500人左右，水庫園區內的星級旅館從星期四到星期日住宿都客滿。

台南趣淘漫旅總經理郭軒作表示，暑假本來就是旅館旺季，加上疫情趨緩，許多家長帶小孩出來放風，有家長表示，雖然出來玩到處都塞車，連旅館登記住宿都大排長龍，還是要把握開學前最後一個假期帶小孩出來旅遊。郭軒作也說，9月後的住宿預約雖只有3成，但10月有國慶連假，加上振興券的效益，預約已有7成