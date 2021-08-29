花蓮縣政府防堵非洲豬瘟，訪查全縣74戶養豬農，約7萬頭豬隻目前均無異常死亡情形，另派員配送防疫消毒水，請各鄉鎮市公所盡速轉發轄內養豬農戶，轉知飼主務必做好場區自主管理，包括落實門禁管制及消毒工作。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

國內近期查獲越南走私肉製品有非洲豬瘟病毒，花蓮縣政府農業處除公告禁止縣內養豬業者使用廚餘養豬外，更訪查全縣74戶養豬農，所幸約7萬頭豬隻均無異常死亡情形發生，縣府不敢掉以輕心，強調期間仍會持續加強防疫，防堵病毒殘害本土豬隻。

花蓮縣長徐榛蔚指出，非洲豬瘟在2019年全球升溫之際，縣府即公告禁止廚餘養豬，可說是早於全台許多縣市，不過最感謝的還是縣內全體養豬農戶的配合，跟者縣府的腳步，共同防堵非洲豬瘟的入侵。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮表示，26日已完訪查全縣74戶養豬農，關心豬隻健康情形，有否出現異常情形，所幸約7萬頭豬隻目前均無異常死亡情形，27日再度派員配送防疫消毒水至各鄉鎮巿公所，請公所盡速轉發至轄內養豬農戶，轉知飼主務必做好場區自主管理，包括落實門禁管制及消毒工作。

周黃得榮說，動植物防疫所除將持續進行豬場週邊公共環境消毒，也呼籲各養豬場落實進出人、車管制及消毒防疫工作，加強場內各項生物安全措施，避免病原進入場內。如場內豬隻發現異常情形，應立即通報所在地公所或防疫所協助處理，並配合執行必要採樣監測及防治作為，以即時發現可疑病例，妥善處置，降低損失。

農業處長吳昆儒說明，縣府後續將配合中央動物防疫政策辦理相關監測及防疫工作，該疾病只會感染所有品種及年齡豬隻，不會感染人，不屬人畜共通疾病，民眾切勿恐慌，不過烹煮豬肉食品時，一定要熟食，消費者在市場購買豬肉時，也應注意選購蓋有屠宰衛生檢查合格印的豬肉，確保食用安全。