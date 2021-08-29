人氣YouTuber蕾菈（Lyla）是「反骨男孩」成員之一，擁有天使臉孔、魔鬼身材，加上她直率、無尺度的談話風格，讓蕾菈在網上擁有超夯人氣，而蕾菈近日則現身農場露營，她辣穿比基尼在營地拍照，解放前凸後翹的好身材但也引發網友不解，為何露營要穿比基尼，對此，蕾菈也現身留言區統一回應。

蕾菈日前現身露營區露營，她開心直呼：「野外露營 好久沒有接近大自然 感謝老闆員工旅遊」，雖然蕾菈苦嘆：「結果要拍三支片」，不過她仍開心曬出露營照，同時，蕾菈也不忘放送福利，只見蕾菈身穿藍紫色比基尼大秀纖細美腿與前凸後翹身材曲線，她開心在帳篷前拍照，畫面吸引網友紛紛留言讚：「露營也是這麼性感」、「姐姐就是天使般的臉蛋，魔鬼般的身材」、「腹肌好性感」。

而首次露營的蕾菈，她也有感發文：「第一次嘗試露營，與大自然共存的一晚，體會和蟲鳴鳥叫相處的新鮮體驗，在喧囂城市中太久，常常忘了與自己相處，透過這次的旅遊，在碰撞中更認識了彼此與自己，這種經驗實在難能可貴」。

不過網友則好奇蕾菈為何要在露營穿比基尼，對此，蕾菈則正面回應：「當然是因為要泡溫泉或是有游泳池之類的啊（雖然只有泡到下半身啦～）」，也有人好奇，蕾菈穿比基尼會被蚊子狂叮，蕾菈也強調：「其實沒有什麼蚊子耶！但有很多沒看過的蟲蟲 我是沒被咬啦」。