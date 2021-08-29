帕運男子B級自由車個人銅牌波拉克(左)與導航員拉多茲。（路透）

剛出爐的東京帕運銅牌波拉克（Marcin Polak）被驗出違禁藥物，28日遭到國際自由車總會（UCI）禁賽！波拉克25日才在賽場上拿到的獎牌可能會被追回，而且會連累幫他導航的隊友拉多茲（Michal Ladosz）。

波拉克是波蘭選手，他參加男子B級4000公尺個人競逐賽，B級就是視力受損的選手，所以前面有一位幫忙導航的隊友，兩人共騎一輛車摘下銅牌。波拉克被驗出的是紅血球生成素（簡稱EPO），這向來是作弊的自由車選手愛用的禁藥，特別在爬坡時效果顯著。

上屆里約帕運，波拉克在同個項目取得第11名。後來他愈騎愈快，在世錦賽摘下3金，這屆一口氣衝到銅牌，可能是EPO加持的結果。

UCI對於導航的騎手有嚴格限制，他們不能是國手，也不能是近12個月有出場比賽的職業選手，因為有高手當導航可以幫助選手拉抬成績，而且導航員也有獎牌。

原本波拉克還要參加男子B級1000公尺計時賽的預賽，及時被UCI除名。波拉克現在可以選擇使用另一份樣本來複檢，或是提出他被陷害、誤用藥品的證據，畢竟他眼睛不方便，被陷害也是有可能的。如果波拉克被取消銅牌，將由第4名的法國選手Alexandre Lloveras遞補。