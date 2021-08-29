網購超夯，但如果下單後沒取貨，可能要小心遭到停權。台中市邱姓女子就因多次網購服事後卻未取貨，遭賣家停權，她為貪求便利，竟假冒江姓、孔姓女子的名義下單，之後仍再度未取貨，賣家發現後報警處理，台中地院依偽造文書罪判邱女6月刑期，易科罰金得罰18萬元。

判決指出，邱姓女子經常透過網路，向登錄在新北市的「I-STYLE 」購買貨品，卻因經常未取貨，遭賣家取消訂貨資格，她卻未思及自己所犯錯誤，只為貪求便利，竟在未取得對方同意的情況下，分別利用孔姓、邱姓、江姓等4人名義下單購物。

檢警查出，邱女從2012年開始，陸續利用孔女等4人的名義，多次下單網購，截至2015年，冒名下單的次數總計多達30多次，且每次寄貨地點都填寫同一間超商取貨，無奈的是，邱女惡習不改，仍多次訂購後未取貨，遭被害者發現並報警。

法官認為，邱女未經對方同意，逕行以孔姓女子等人名義下訂衣物，且之後又未依約領或，明顯損害孔女等人及賣家權益，考量她事後坦承犯行且與被害人調解，但至今仍未賠償被害人損失，審酌其犯後態度，依偽造文書罪判處6月刑期，可上訴。